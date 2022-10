Direzione Pd | Sereni | “Dobbiamo riprendere il dialogo con chi chiede la pace | non sono tutti filo-putiniani”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Benissimo la mobilitazione per le donne e i giovani in Iran”, ma “in mano anche uncon chi si mobilita per la. Non li possiamo affidareal-putinismo, non“. E’ l’esortazione che la viceministra degli Affari esteri, Marina, ha fatto alladel Pd al Nazareno, invitando a riallacciare il“con le Arci, con le Acli, con il mondo cattolico, con chidi dar voce alla diplomazia. Noi stiamo dalla parte giusta, con l’Ucraina, ma proprio per questostare anche in quelle piazze dove si invoca una svolta. “C’è una profonda incertezza e ...

