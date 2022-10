“Claudio vive insieme a noi” | le scuole di Monreale ricordano l’omicidio del piccolo Claudio Domino

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Oggi la famiglia Accettafa memoria del figlio, nella ricorrenza della cruenta e vile sua uccisione avvenuta quando aveva solo 11 anni. 36 anni non sono bastati allo Stato e alle istituzioni preposte a scoprire la verità ed a compiere dovuta giustizia. In presenza delle autorità civili dell’amministrazione comunale di Palermo, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e soprattutto dellegiunte anche da Ventimiglia, Trabia e Villabate, dei Dirigenti Scolastici e di tanti familiari vittime della mafia, il dr. Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, emozionatissimo, ha ringraziato i signoriper il coraggio che in questi tremendi 36 anni li ha sorretto. Il dr. Balsamo ha fatto un’analisi ambientale della mafia ...