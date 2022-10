Avrai capelli visibilmente più sani | non perderti la ricetta di questa maschera miracolosa

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Se vuoi avere deipiù, ma non sai come fare, sappi che esiste unache potrà aiutarti in pochissimo tempo. Dopo l’estate i nostripossono apparire decisamente più secchi, meno lucenti,. Il caldo, il sudore, il sale, il sole, il cloro, rendono i nostrisfibrati. Ma non tutti sanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CapelliStyle

... lei piangeva in continuazione, ha cominciato a perdere ie poi sono arrivati i disturbi ... 'Ti devo insegnare - le avrebbe detto - un giornoun marito'. È nel 2019, però, che la donna ......aprirlo e inserirvi la punta dei, quindi richiuderlo e arrotolarlo verso l'alto. Una volta arrivata sulla cima della testa, non devi far altro che piegare il fermaglio su se stesso e... Come coprire i capelli bianchi senza ricorrere alla tintura L'attrice, ospite al Matera Film Fest, parla del suo lavoro di attrice e imprenditrice, dei suoi progetti a cominciare dal film in cui ritrova Tom Hanks e ...