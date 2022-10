Trovati resti di un inedito relitto di età romana nella laguna di Grado

Leggi su udine20

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nell’ambito del periodico controllo dei siti archeologici sommersi i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste, hanno organizzato per i primi di luglio il monitoraggio di un vasto specchio d’acqua compreso tra(GO) e le Foci del Timavo. In questa occasione i Carabinieri subacquei del Nucleo di Genova, la Motovedetta in forza alla Stazione di di, coadiuvati dal personale tecnico della Soprintendenza e con la consulenza scientifica del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, hanno individuato idi undi etàdi ...