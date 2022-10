Tale e quale show | ecco i cantanti che domani su RaiUno andremo a ‘rivivere’ grazie ai concorrenti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica, secondo appuntamento con “”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda, venerdì 7 ottobre, alle 21.25 su Rai 1, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Vincitore della scorsa puntata è Antonino, che si è immedesimato alla perfezione in Marco Masini e nella sua “T’innamorerai”. Secondo posto per Gilles Rocca-Ultimo e terzo per Rosalinda Cannavò-La Rappresentante di Lista. Ma tutto può cambiare nella classifica generale. Nel nuovo appuntamento si esibiranno, esclusivamente dal vivo e accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Elena Ballerini diventerà Antonella Ruggiero, Rosalinda Cannavò se la vedrà con Elodie, Samira Lui avrà le sembianze di ...