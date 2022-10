Sturm Graz - Lazio 0 - 0 | le pagelle | Anderson spegne la luce | Pedro a strappi

Solo 0 - 0 tra la Lazio e lo. Le due squadre sono in testa al girone, in attesa della sfida tra Feyenoord e Midtjylland. Il primo brivido per la Lazio è al 3': un'uscita a vuoto di Provedel poteva costare tanto, Hysaj ...... non va oltre lo 0 - 0 in Austria contro lonella terza giornata della fase a gironi e sale così a quota quattro punti. Match equilibrato alla Merkur - Arena, con i biancocelesti che ...Graz, 6 ott. - (Adnkronos) - L'intevento del Var ferma la Lazio in Austria. Nella terza giornata del gruppo F di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo Sturm ...Le parole di Danilo Cataldi ed Ivan Provedel nel post partita di Lazio-Sturm Graz. Ecco le dichiarazioni dei due laziali ...