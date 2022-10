Sabato 8 ottobre ' open day' ai Salesiani di Bra

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ... l'informatica con 1 ora settimanale, la matematica con 1 ora in più in terza, la musica utilizzando per tutti la tastiera, l'attività fisica con tornei, gare, oltre al gioco quotidiano organizzato. ...

Wired Italia

E' operativo da oggi,, dalle 13 alle 18 (e a partire dalla prossima settimana, con lo stesso orario, anche il venerdì), l'hub vaccinale di via Beata Domicilla 2 allestito nell'oratorio della parrocchia ...... tra cui Roma, in attuazione del plebiscito svoltosi il 2. 1944 - Il primo ministro ... 1982 - Sono le 11 e 55 di una mattina di. E' l'ultimo giorno della festa ebraica delle Capanne . All'... Wired Next Fest, cosa fare sabato 8 ottobre L’ombra del dolo si staglia in maniera netta sopra il principio di incendio che ieri sera ha danneggiato un furgone all’interno dell’autofficina Basso, in via Sonnino. Per alcuni era il professore. Pe ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...