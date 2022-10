Malore durante la videoconferenza | muore davanti ai colleghi

Morire a 32 anni per ununa vidoeconferenza con i colleghi di lavoro di varie zone d'Italia : è accaduto vicino a Udine . L'uomo mercoledì è stato visto accasciarsi e perdere i sensi e due colleghi da Campania ...Il ragazzo ha avuto ununa vidoeconferenza e si è accasciato a terra privo di sensi . Un 32enne è morto mentre era in videoconferenza: aveva perso improvvisamente i sensi Non c'è stato ...Robert Hall, in vacanza a Tropea, ha voluto ringraziare i medici dell’ospedale: “In Inghilterra non avevano capito cosa avevo”. Anche il sindaco si congratula con il reparto TROPEA (VV) – Una delle di ...I partecipanti hanno dato l'allarme senza poter dire dove si trovasse l'uomo, l'ambulanza si è recata presso l'ultima residenza ufficiale: c'erano i genitori che hanno indicato l'indirizzo esatto, ma ...