Il taglio di due terzi della multa dell’antitrust francese a Apple

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La notizia è stata data in esclusiva da Reuters ed è relativa a unadel 2022.è riuscita a ottenere una riduzione pari a duepari a 1,1 miliardi di euro di euro. La riduzioneè stata disposta per decisione di un tribunalerelativamente ai presunti comportamenti anticoncorrenziali die, a questo punto, è pari a 372 milioni di euro. LEGGI ANCHE >>>è stata citata in giudizio: “I servizi di pagamento limitati solo adPay” La riduzionerelativamente a distribuzione e vendita al detIl comportamento ...

... dalla mossa "politica" dell'Opec+ di tagliare la produzione permilioni di barili a partire da ... sostiene il direttore generale del Fmi , Kristalina Georgieva preannunciando undelle stime ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , è "deluso" dalla decisione dei Paesi Opec+ , che durante la riunione di ieri hanno annunciato undella produzione globale di petrolio pari amilioni di barili al giorno. Il presidente, che oggi è in partenza per New York e per il New Jersey, ha risposto a qualche domanda dei ...Il Petrolio WTI è entrato in una fase di consolidamento nei pressi del livello psicologico degli 88 $ dopo aver raggiunto il massimo da quasi tre settimane a 88,87 $.Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert. E prima di loro Margherita Buy, Maria Chiara Giannetta, Aurora Giovinazzo, Ilenia Pastorelli, Liliana Fiorelli, ...