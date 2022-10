Due anime destinate ad amarsi non potranno mai essere separate

(Di giovedì 6 ottobre 2022) … della mia vita di allora ricordo poco più che immagini sparse: mio padre accigliato e seduto sul trono, un bellissimo cavallo giocattolo che amavo, mia madre sulla spiaggia, gli occhi rivolti all’Egeo. In quest’ultimo ricordo, sto facendo rimbalzare per le delle pietre sulla superficie del mare. Sembra che le piaccia il modo in cui l’acqua s’increspa per poi tornare liscia come il vetro. O forse quello che le piace è semplicemente il mare. Achille pizzicò un’altra corda e fece risuonare una nota più profonda. Le sue dita strinsero una delle chiavi e la girarono. Questa è la lira di mia madre, fui sul punto di dire ad alta voce. La mia mente annaspava, cercando di capire. Achille non era andato da Chirone. Era rimasto lì, ad aspettare. Me. Anche Briseide raccontava storie, strane e oniriche: racconti di magie, di dei stregati da sortilegi e di mortali che, ignari, si imbattevano in ...

