Cos’è l’intossicazione da mandragora e come evitarla

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Meglio notamandragola, grazie anche a un’opera di Niccolò Machiavelli, questa pianta è nota per le presunte proprietà afrodisiache della sua radice, ma anche per la velenosità della pianta. Al momento sono dieci le persone residenti a Pozzuoli avvelenate in quanto hanno ingerito il vegetale per sbaglio. Secondo le prime indiscrezioni, laera finita in mezzo a dei lotti di spinaci, venduti sfusi da dei fruttivendoli. Al momento un quarantenne è finito in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Diversi di questi lotti contaminati sarebbero stati venduti anche in altre province campane,quella di Caserta, Salerno e Abruzzo. I Nas ne avrebbero trovato traccia persino a L’Aquila. Ragione per cui si raccomanda agli abitanti di queste zone di non acquistare verdure sfuse. Le indagini sull’origine ...