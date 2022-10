X Factor 2022 | al via i Bootcamp | inizia la sfida tra i giudici

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Conclusasi la fase di Audition, è arrivato l’atteso appuntamento con idi X, in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW. Domani, giovedì 6 ottobre, l’adrenalinico momento delle sedie metterà iFedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nella condizione di fare le loro scelte definitive per costruire il proprio roster da portare ai Live Show. Una puntata temutissima e all’insegna dell’imprevedibilità. Torneranno sul palco 12 concorrenti per ciascuno deia formare dei roster eterogenei, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step di selezione e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte. Si esibiranno proponendo ancora una volta una grande varietà di generi, cantando cover ma anche, in molti casi, brani ...

