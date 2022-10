Ucraina | scoperta una “camera degli orrori” nel villaggio occupato dai russi “Una mini Auschwitz”

Kalmha : RT @Adnkronos: #Ucraina, la macabra scoperta nel villaggio liberato di Pisky-Radkivski: una camera di tortura con un contenitore pieno di d… - Adnkronos : #Ucraina, la macabra scoperta nel villaggio liberato di Pisky-Radkivski: una camera di tortura con un contenitore p… - RedaFree_it : ?? Orrori e scoperte macabre arrivano dalla #guerra in #Ucraina: una nuova camera delle torture è stata ritrovata.… - ParliamoDiNews : Ucraina, scoperta un’altra camera della torture a Pisky-Radkivski: il ministero della Difesa pubblica due foto scio… - lacittanews : Una maschera antigas fatta indossare a una vittima, coperta con uno straccio che bruciava e poi sepolta viva. Una s… -

Corone dentali d'oro e una maschera a gas. Il macabro ritrovamento della regione di ...Papa Francesco, a bordo della 'papamobile', è giunto alle 9:00 in Piazza San Pietro, dove stamane ha tenuto l'udienza generale. Il ... Papa: 'Preghiamo per l', chiediamo dono della pace' '...Elon Musk torna su Twitter: come reagiscono i dipendenti (e i mercati) La notizia arriva da Bloomberg, che ha scoperto una lettera inviata da ... che ha lanciato con una proposta di pace per l’Ucraina ...Vladimir Putin firma le quattro leggi che ratificano l’annessione alla Federazione Russa di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson ...