Tre punti col Maccabi, poi altri tre: la Juventus obbligata a vincere per giocarsela col Benfica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tre punti col Maccabi, poi altri tre. E’ da questo imperativo categorico che passano le speranze di una Juventus obbligata a vincere per poter ancora sperare negli ottavi di Champions. Ma per arrivare allo scontro decisivo col Benfica di fine ottobre, bisognerà passare prima dal doppio confronto con la squadra di Haifa, prima all’Allianz Stadium, poi in terra d’Israele. E la matematica non è un’opinione: dopo essere rimasti a secco e a quota zero punti nelle prime due uscite, servono sei punti in una settimana per arrivare a Lisbona da una posizione paritaria rispetto ai lusitani, ovviamente però costretti a vincere anche al Da Luz e con due gol di scarto per non dover far punti persino col Psg. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Trecol, poitre. E’ da questo imperativo categorico che passano le speranze di unaper poter ancora sperare negli ottavi di Champions. Ma per arrivare allo scontro decisivo coldi fine ottobre, bisognerà passare prima dal doppio confronto con la squadra di Haifa, prima all’Allianz Stadium, poi in terra d’Israele. E la matematica non è un’opinione: dopo essere rimasti a secco e a quota zeronelle prime due uscite, servono seiin una settimana per arrivare a Lisbona da una posizione paritaria rispetto ai lusitani, ovviamente però costretti aanche al Da Luz e con due gol di scarto per non dover farpersino col Psg. ...

ferrantelli94 : RT @RPozzolli: Tre punti: - Onana da le giuste sicurezze a tutta la difesa e si vede. - Avere il capitano in campo e vicino all’azione è… - RobCardinalee : @Xueza_00 Quanti componenti della famiglia gnahZ hai dovuto sequestrare per questi tre punti rubacchiati? - filippoioi : RT @AroundTheGameIT: Stanotte Victor Wembanyama e Scoot Henderson, le prime due scelte del prossimo Draft, si sono sfidati in una partita d… - ericazangaaa : RT @RPozzolli: Tre punti: - Onana da le giuste sicurezze a tutta la difesa e si vede. - Avere il capitano in campo e vicino all’azione è… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: COR SPORT, Allegri: tre punti stasera o -