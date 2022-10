Programma F1 | orari e tv GP Giappone 2022 | palinsesto Sky e TV8 7-9 ottobre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo il ritorno del Gran Premio di Singapore ritorna anche ilnel calendario di F1. Ci sarà da divertirsi questo fine settimana in quel di Suzuka, tracciato amato da tutti i protagonisti che si apprestano per vivere il 18° appuntamento del. Nel 2019 vinse il finnico Valtteri Bottas con Mercedes davanti alla Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ed al britannico Lewis Hamilton. Occhi puntati ovviamente sull’olandese Max Verstappen che dopo la night race tra i muretti di Singapore ha una nuova chance di vincere matematicamente il titolo piloti. Il circuito di Suzuka ha una metratura di 5.807 km, intervallati da 18 impegnative curve. Il primo segmento è sicuramente il più impegnativo con una serie di pieghe in successione in cui è quasi impossibile attaccare un avversario. La carreggiata è infatti molto stretta, l’unico chiaro punto di ...