Pillola anticoncezionale gratis: oggi la decisione dell'Aifa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) oggi l'Aifa potrebbe rendere gratuite la Pillola anticoncezionale. Almeno per le donne fino a 25 anni. Questo è quello che si legge nell'ordine del giorno della riunione odierna dell'Agenziale Italiana del Farmaco, che potrebbe decidere di seguire il recente esempio della Francia che da quest'anno non fa pagare la Pillola alle minori di 25 anni: «Rimborsabilità contraccettivi orali. Discussione congiunta Cts-Cpr». Il progetto è in cantiere da tempo, ma è probabile che potrebbe sia la volta buona, come suggerisce la presenza congiunta del Commissione Tecnico Scientifica e della Commissione Prezzi. Se il costo rimanesse lo stesso di ora – 4,6 euro al mese per le pillole più comuni – e fino a 20 per i contraccettivi di quarta generazione, si prevede che la spesa a carico dello stato sarà di 200 milioni l'anno.

