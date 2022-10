Paura e delirio a casa Tory (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il governo britannico di Liz Truss è andato di nuovo in tilt ieri, e non può nemmeno più accusare i mercati punitivi, volatili, sospettosi: fa tutto da solo. Il cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, ha detto che presenterà il 23 novembre il piano di copertura a medio termine del disavanzo creato dalle misure introdotte dal suo mini budget, come era già stato annunciato. Solo che alcune fonti del governo e del Partito conservatore avevano fatto sapere ai media che Kwarteng avrebbe anticipato la presentazione del piano per cercare di calmare i mercati, così l’aspettativa era: entro breve sapremo come si finanzia il governo e le discussioni sull’irresponsabilità fiscale della Truss si fermeranno. Kwarteng invece non anticipa i tempi, quindi in un colpo solo ha smentito ciò che è trapelato da persone che si dicono informate dei fatti e ha dato la sensazione di non essere ancora ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il governo britannico di Liz Truss è andato di nuovo in tilt ieri, e non può nemmeno più accusare i mercati punitivi, volatili, sospettosi: fa tutto da solo. Il cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, ha detto che presenterà il 23 novembre il piano di copertura a medio termine del disavanzo creato dalle misure introdotte dal suo mini budget, come era già stato annunciato. Solo che alcune fonti del governo e del Partito conservatore avevano fatto sapere ai media che Kwarteng avrebbe anticipato la presentazione del piano per cercare di calmare i mercati, così l’aspettativa era: entro breve sapremo come si finanzia il governo e le discussioni sull’irresponsabilità fiscale della Truss si fermeranno. Kwarteng invece non anticipa i tempi, quindi in un colpo solo ha smentito ciò che è trapelato da persone che si dicono informate dei fatti e ha dato la sensazione di non essere ancora ...

