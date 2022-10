Milan | Gazzetta | “Giroud vuole essere decisivo in Inghilterra”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lailha le carte in regola per anteporrela vittoria contro i blues ad oggi. “I battiti alle 21ieri, a una domanda su Pierre, non è sembrato parlare del suo migliore amico: «Non voglio sapere chi sia più forte, io voglio solo vincere col. Quella delle squadre è l’unica somiglianza tra noi. Lui è forte ma vincono sempre le squadre». Glaciale come in area. Alle 21 però i suoi battiti saliranno. All’ingresso in campo a Stamford Bridge,ricorderà i tre anni e mezzo in città, dal 2018 all’estate 2021, con i loro momenti buoni e cattivi. «Il campo qui è meraviglioso, spero mi accoglieranno bene — ha detto in conferenza stampa —. Sono fortunato a poter tornare in questo stadio, come sono stato ...