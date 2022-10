Giochiamo in famiglia di Ellie Dix (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come genitori abbiamo spesso la sensazione di essere in competizione con smartphone e tablet per l’attenzione dei nostri figli: desidereremmo tornare a una relazione concreta in famiglia, ma non sappiamo da dove cominciare. E se i giochi da... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come genitori abbiamo spesso la sensazione di essere in competizione con smartphone e tablet per l’attenzione dei nostri figli: desidereremmo tornare a una relazione concreta in, ma non sappiamo da dove cominciare. E se i giochi da...

zazoomblog : Giochiamo in famiglia di Ellie Dix - #Giochiamo #famiglia #Ellie - RomanatoM : RT @Erica55902833: @benedet09193777 @boni_castellane Certo… con la differenza che se saltano le telecomunicazioni per i razionamenti energe… - Erica55902833 : @benedet09193777 @boni_castellane Certo… con la differenza che se saltano le telecomunicazioni per i razionamenti e… - MMaky1971 : Qua ci giochiamo tutte le brevi pause co sta famiglia disagiata ... NEEEXT #chilhavisto -