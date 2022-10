Germania | Ifo | ' più aziende tedesche prevedono di aumentare prezzi'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Monaco di Baviera, 5 ott. (Adnkronos) - Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto ifo, un numero maggiore diprevede dirispetto al mese precedente. Per l'economia nel suo complesso, le aspettative suiper i prossimi mesi si sono attestate a 53,5 punti a settembre, in aumento rispetto ai 48,1 punti di agosto. Per i prodotti alimentari, l'indicatore si è attestato a 100 punti, rispetto ai 96,9 punti di agosto. "Purtroppo, questo significa probabilmente che l'ondata di inflazione non sta per placarsi", afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni dell'Ifo. "Soprattutto per quanto riguarda il gas e l'elettricità, la pipeline deinon è ancora esaurita". Nel commercio, leche...

