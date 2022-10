Feltrin (FederlegnoArredo): “In linea con Bonomi, priorità gas ed energia” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Sono assolutamente in linea con Bonomi: i temi ora sono altri. La flat tax è interessante ma non è il momento giusto per affrontarla, le priorità sono energia, tetto al prezzo del gas, cuneo fiscale e almeno un intervento urgente di defiscalizzazione di eventuali premi che le aziende potrebbero elargire ai dipendenti, favorendo così i consumi”. A dirlo all’AdnKronos è Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commentando le parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha bocciato le ipotesi di flat tax e prepensionamenti. “Bonomi riassume lo spirito di urgenza di temi che il governo deve affrontare da subito – sottolinea Feltrin -. La filiera quest’anno chiuderà con una cifra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Sono assolutamente incon: i temi ora sono altri. La flat tax è interessante ma non è il momento giusto per affrontarla, lesono, tetto al prezzo del gas, cuneo fiscale e almeno un intervento urgente di defiscalizzazione di eventuali premi che le aziende potrebbero elargire ai dipendenti, favorendo così i consumi”. A dirlo all’AdnKronos è Claudio, presidente di, commentando le parole del presidente di Confindustria, Carlo, che ha bocciato le ipotesi di flat tax e prepensionamenti. “riassume lo spirito di urgenza di temi che il governo deve affrontare da subito – sotto-. La filiera quest’anno chiuderà con una cifra ...

