Cadavere a Torre Annunziata | il corpo di un uomo tra le macerie del palazzo crollato

Il ritrovamento durante le indagini del crollo di uno stabile che nel 2017 aveva provocato 8 vittime. Ilè in stato di decomposizione, la morte potrebbe risalire a qualche mese fa: è giallo su identità e ...Unin avanzato stato di decomposizion e è stato trovato aAnnunziata in via Rampe Nunziante, all'interno del palazzo abbandonato il cui crollo parziale provocò nel luglio di cinque anni fa ...E' giallo sul cadavere trovato ieri all'interno del palazzo crollato di Rampa Nunziante a Torre Annunzia ta. Gli agenti del commissariato di polizia sono a lavoro per provare dare un nome alla persona ...E' stato trovato nel palazzo di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata, che crollò il 7 luglio 2017, un nuovo cadavere. Il cedimento di cinque anni fa provocò già il decesso di otto persone, ma sembra ...