Ucraina: Sensi, 'siamo a intimidazioni, provvedimenti contro ambasciata russa'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "siamo alle intimidazioni aperte. Mi chiedo cosa si aspetti non a convocare, ma a prendere provvedimenti nei confronti della ambasciata russa e della sua comunicazione social. siamo un paese libero e con una grande diplomazia. Ma questo è un problema politico serio. Inaccettabile". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.

