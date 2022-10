Sileo (Ats Brescia): “Fondamentale una struttura specifica per Sla e Alzheimer” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Claudio Vito Sileo, direttore generale dell’Ats di Brescia, interviene a margine della presentazione del progetto “Villaggio Insieme” a Carpenedolo. Una struttura innovativa pronta ad ospitare persone affette da Sla e Alzheimer. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Claudio Vito, direttore generale dell’Ats di, interviene a margine della presentazione del progetto “Villaggio Insieme” a Carpenedolo. Unainnovativa pronta ad ospitare persone affette da Sla e. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : Sileo (Ats Brescia): “Fondamentale una struttura specifica per Sla e Alzheimer” - salutegreen24 : (Adnkronos) - La Fondazione S. Maria del Castello di Carpenedolo, in provincia di Brescia, è pronta a dar luce a du… - telodogratis : Sileo (Ats Brescia): ‘A Carpenedolo una struttura specifica per Sla e Alzheimer’ - SaluteFuturo : Sileo (Ats Brescia): 'A Carpenedolo una struttura specifica per Sla e Alzheimer' -