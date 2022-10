Sebastian Galassi, lo studente-rider morto a Firenze durante una consegna e licenziato il giorno dopo con un’email (automatica) (Di martedì 4 ottobre 2022) Studiava design e grafica per il web e nel mentre, per mantenersi, faceva consegne a domicilio la sera. È lavorando come rider che Sebastian Galassi, 26enne fiorentino, ha perso la vita in un incidente stradale lo scorso 2 ottobre. Il mattino seguente, i familiari hanno letto un’e-mail, mandata all’indirizzo del ragazzo dalla compagnia di delivery Glovo, per cui Galassi stava lavorando prima di morire: un messaggio automatico, che annunciava il licenziamento di Sebastian per “il mancato rispetto di termini e condizioni“. La compagnia ha licenziato il proprio dipendente, che in quel lavoro ha perso la vita, dopo il suo decesso. L’azienda ha subito dopo contattato la famiglia per scusarsi del messaggio automatico “inviato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Studiava design e grafica per il web e nel mentre, per mantenersi, faceva consegne a domicilio la sera. È lavorando comeche, 26enne fiorentino, ha perso la vita in un incidente stradale lo scorso 2 ottobre. Il mattino seguente, i familiari hanno letto un’e-mail, mandata all’indirizzo del ragazzo dalla compagnia di delivery Glovo, per cuistava lavorando prima di morire: un messaggio automatico, che annunciava il licenziamento diper “il mancato rispetto di termini e condizioni“. La compagnia hail proprio dipendente, che in quel lavoro ha perso la vita,il suo decesso. L’azienda ha subitocontattato la famiglia per scusarsi del messaggio automatico “inviato per ...

