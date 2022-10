Real Madrid: un difensore può partire (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Real Madrid a gennaio ascolterà offerte per il terzino destro Álvaro Odriozola, ex Fiorentina, in scadenza nel 2024. Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Ila gennaio ascolterà offerte per il terzino destro Álvaro Odriozola, ex Fiorentina, in scadenza nel 2024.

