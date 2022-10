Oriana Sabatini | «Dybala sereno e felice di essere a Roma»

(Di martedì 4 ottobre 2022), fidanzata di Paulo, ha fatto una rivelazione sul numero 21 della: le sue dichiarazioni, fidanzata di, è stata intervistata dlla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto sul numero 21 della. LE PAROLE – «Penso e spero proprio che Paulo sia convocato per il Mondiale. So quanto ci tiene alla Nazionale e andare in Qatar lo renderebbe felicissimo. Aadesso è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Che Paulo Dybala sia 'felice e sereno' a Roma è indubbio. Adesso arriva anche la conferma della fidanzata,. Cantante e modella, in questo momento si trova in Argentina e, nelle tante interviste rilasciate, ha parlato anche del fidanzato.' 'Penso e spero proprio che Paulo sia ...è una vera star in Argentina , dove è tornata di recente per promuovere il suo ultimo singolo "Sola". "Mi piacerebbe fare un disco in futuro", ha rivelato nel corso del programma "La ... Dybala presto papà Il video sospetto della fidanzata Oriana Sabatini Oriana Sabatini, modella e cantante argentina, nonché fidanzata di Paulo Dybala, racconta a La Gazzetta dello Sport la nuova vita della Joya: "Penso e spero proprio che Paulo sia ...Oriana Sabatini: «Dybala è felice alla Roma, ha un obiettivo». Le parole della fidanzata dell'ex attaccante della Juve ...