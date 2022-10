Nord Stream, un delitto contro l’ambiente: le conseguenze dannose saranno molto estese (Di martedì 4 ottobre 2022) Se, come appare altamente probabile, il danneggiamento del gasdotto Nord Stream con conseguente fuoriuscita di enormi masse di metano è dovuto ad una azione intenzionale, si tratta di fatto illecito che potrebbe costituire un vero e proprio delitto contro l’ambiente. E’ certo, infatti, come confermano i ricercatori del Cnr, che se pure non c’è pericolo diretto per l’uomo e se pure la nube sembra scomparsa, “la immissione di queste masse di metano può alterare in modo rilevante il clima con effetti nella circolazione globale al pari della anidride carbonica. Anzi è ancora più dannoso. L’effetto di un grammo di metano è 25 volte superiore a quello provocato dalla CO2…; di certo l’imponente massa di metano contribuirà ad aumentare, ad esempio, l’incidenza degli eventi meteorologici estremi come quelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Se, come appare altamente probabile, il danneggiamento del gasdottocon conseguente fuoriuscita di enormi masse di metano è dovuto ad una azione intenzionale, si tratta di fatto illecito che potrebbe costituire un vero e proprio. E’ certo, infatti, come confermano i ricercatori del Cnr, che se pure non c’è pericolo diretto per l’uomo e se pure la nube sembra scomparsa, “la immissione di queste masse di metano può alterare in modo rilevante il clima con effetti nella circolazione globale al pari della anidride carbonica. Anzi è ancora più dannoso. L’effetto di un grammo di metano è 25 volte superiore a quello provocato dalla CO2…; di certo l’imponente massa di metano contribuirà ad aumentare, ad esempio, l’incidenza degli eventi meteorologici estremi come quelli di ...

davcarretta : Gazprom ci informa che una delle due linee di Nord Stream 2, quello abbandonato dalla Germania dopo l’invasione, pu… - Agenzia_Ansa : La Guardia Costiera svedese ha dichiarato che una perdita dal gasdotto Nord Stream 2 non si è fermata ma è invece c… - Tg3web : Mentre Roma e Berlino convocano gli ambasciatori russi per chiedere chiarimenti sul sabotaggio del gasdotto Nord St… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #NORDSTREAM “L'immissione di queste masse di metano può alterare in modo rilevante il clima con effetti al pari dell'anidr… - ilfattoblog : #NORDSTREAM “L'immissione di queste masse di metano può alterare in modo rilevante il clima con effetti al pari del… -