Nessun diritto di asilo ai migranti che arrivano coi barconi, la mossa di Londra (Di martedì 4 ottobre 2022) I migranti che arriveranno nel Regno Unito su barconi attraverso la Manica sarà tolto il diritto di chiedere asilo politico. Londra ha deciso una stretta che potrebbe però, come diverse controverse mosse del precedente governo guidato... Leggi su europa.today (Di martedì 4 ottobre 2022) Iche arriveranno nel Regno Unito suattraverso la Manica sarà tolto ildi chiederepolitico.ha deciso una stretta che potrebbe però, come diverse controverse mosse del precedente governo guidato...

GiovaQuez : Santoro: 'Stiamo seguendo il conflitto in Ucraina secondo la logica militare che stanno imponendo gli Stati Uniti a… - steal61 : RT @bordoni_russia: Baerbock: 'se non difendiamo l' Ucraina, nessun piccolo paese sarà più al sicuro'. Cioè, sarebbe un mondo in cui una su… - LiberoPetrucci : I guerrafondai del cazzo non hanno nessun diritto di parlare di pace. Solo noi possiamo. Ipocriti di merda. - PaoloPozzani : RT @togreco: Comunque, il privilegio di poter parlare di potere e diritto tra forza e consenso, partendo da testi come questi e ragionando… - LaBombetta76 : @ElideMirce @Prima_Vera56 @lamanuzzicri L’obbligo vaccinale non lede nessun diritto altrimenti non esisterebbero ne… -