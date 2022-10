MOVIOLA – Inter-Barcellona, mano di Dumfries: per Vincic e Var non è rigore (Di martedì 4 ottobre 2022) Episodio da MOVIOLA nel finale di Inter-Barcellona, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. A San Siro, a cavallo del novantesimo minuto, assedio Barcellona con il cross dalla destra che finisce a Dumfries il quale rinvia la palla ma probabilmente lo fa con un braccio. Vincic non vede, il check del Var è molto lungo e decide di non Intervenire. Rivedendo le immagini, soprattutto da un’inquadratura, sembra che Dumfries la prenda con il braccio ma probabilmente non c’è la certezza e quindi il Var non richiama l’arbitro. Pericolo scampato, la festa nerazzurra può cominciare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Episodio danel finale di, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. A San Siro, a cavallo del novantesimo minuto, assediocon il cross dalla destra che finisce ail quale rinvia la palla ma probabilmente lo fa con un braccio.non vede, il check del Var è molto lungo e decide di nonvenire. Rivedendo le immagini, soprattutto da un’inquadratura, sembra chela prenda con il braccio ma probabilmente non c’è la certezza e quindi il Var non richiama l’arbitro. Pericolo scampato, la festa nerazzurra può cominciare. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA - #Dumfries con il braccio? Vincic non fischia rigore, il Var non interviene. Probabilmente non c'è immagin… - sportface2016 : MOVIOLA - #Pedri segna ma c'è un fallo di meno, gol giustamente annullato. #Xavi è una furia #InterBarcellona… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #InterBarcellona, rigore netto su #Correa ma c'è fuorigioco millimetrico di #Lautaro #ChampionsLeague https:/… - sportface2016 : MOVIOLA - #InterBarcellona, rigore netto su #Correa ma c'è fuorigioco millimetrico di #Lautaro #ChampionsLeague - sportli26181512 : Champions League, la moviola LIVE: Ajax-Napoli, regolare il gol di Kudus: Di seguito i principali casi da moviola d… -