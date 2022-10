Massa, baby boom all’ospedale Apuane: in 36 ore nati 21 bimbi (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Fine settimana eccezionale nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Apuane di Massa: in 36 ore sono infatti nati 21 bambini. Il direttore della struttura Roberto Marrai ha ringraziato medici, ostetriche, infermiere e operatori socio sanitari che in questi giorni hanno avuto molto da fare ma hanno dimostrato la consueta competenza e disponibilità. Le femminucce sono state 8 e i maschietti 13. Inoltre, 17 dei 21 nascituri sono venuti alla luce con parto naturale, mentre 4 con parto cesareo (di cui uno gemellare). “Sono momenti di grande emozione per tutti noi – ha commentato Marrai – perché alla fatica dettata dai ritmi serrati, si aggiunge la gioia per tanta vita che si affaccia al mondo. In questa settimana che a livello mondiale è dedicata all’allattamento materno è davvero un bellissimo segnale. Queste situazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Fine settimana eccezionale nel reparto di Ostetricia dell’ospedaledi: in 36 ore sono infatti21 bambini. Il direttore della struttura Roberto Marrai ha ringraziato medici, ostetriche, infermiere e operatori socio sanitari che in questi giorni hanno avuto molto da fare ma hanno dimostrato la consueta competenza e disponibilità. Le femminucce sono state 8 e i maschietti 13. Inoltre, 17 dei 21 nascituri sono venuti alla luce con parto naturale, mentre 4 con parto cesareo (di cui uno gemellare). “Sono momenti di grande emozione per tutti noi – ha commentato Marrai – perché alla fatica dettata dai ritmi serrati, si aggiunge la gioia per tanta vita che si affaccia al mondo. In questa settimana che a livello mondiale è dedicata all’allattamento materno è davvero un bellissimo segnale. Queste situazioni ...

