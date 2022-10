SkyTG24 : Caricabatteria unico, l'Eurocamera approva il testo: obbligatorio entro il 2024 - serenel14278447 : L'Eurocamera approva il caricabatterie unico - infoiteconomia : L'Eurocamera approva il caricabatterie unico - antoriccelli : RT @italradio: Il parlamento europei approva lo spinotto caricabatterie unico. Sarà applicato gradualmente dal 2024 - tvdigitaldivide : L'Eurocamera approva il caricabatterie unico. Entro il 2024 per smartphone, tablet e fotocamere e il 2026 per i lap… -

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permettera' ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del ...Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetter ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del ...A partire dal 2024, tutti i produttori dovranno obbligatoriamente utilizzare il connettore USB-C per i loro dispositivi venduti in Europa. Addio ingresso Lightning. Il Parlamento dell’UE ha approvato ...Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici.