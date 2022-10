(Di martedì 4 ottobre 2022) “Sicuramente quella di stasera è una partita diversa da quell’-Barcellona del 2010, quella era una semifinale andata e ritorno, qui siamo ai gironi e se sbagli c’è un’altra partita per poter recuperare e passare il turno. Dodici anni fa giocammo una gran partita a San Siro, la nostra migliore partita in Champions League. Inc’erano tanticlasse e un allenatore che faceva la differenza”. A Palla al centro su Radio Uno, l’ex attaccante dell‘, Goran, ricorda le sfide col Barcellona del 2010 e poi parla dell’attuale momento dei nerazzurri: “L’è un po’ in, lo dimostrano le ultime partite, mancano in questo momento due giocatori decisivi come Lukaku e Brozovic, però davanti è fortissima con Lautaro, Dzeko e Correa: stasera ...

Poi analizza il momento attuale della squadra di Inzaghi: "L'è un po' in difficoltà, lo dimostrano le ultime partite - spiega- mancano in questo momento due giocatori decisivi come ...L'attaccante macedone ha annunciato il suo ritiro, dopo una carriera svolta quasi interamente in Italia indossando le maglie di Lazio,, Napoli, Genoa e Parma. Ritiro, il saluto del ... Inter, Pandev: "Tante difficoltà, ma è la squadra più forte. Non è fuori dalla corsa scudetto" 'Credo che sia ancora la squadra più forte in serie A' MILANO (ITALPRESS) - 'Sicuramente quella di stasera è una partita diversa da ...Pedine alla mano, partendo dal suo undici iniziale e dai compiti di Eto'o e Pandev, lo Special One ha ... parte del piano", per dirla alla Mourinho. Inter impegnata in casa e, dunque, obbligata ...