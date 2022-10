Infortunio Milik, Juve in ansia: salta la gara con il Maccabi? (Di martedì 4 ottobre 2022) Infortunio Milik: Juve in ansia per le condizioni dell’attaccante polacco. Salterà la gara contro il Maccabi? Arek Milik questa mattina non si è allenato in campo con la Juve alla vigilia del match con il Maccabi, svolgendo invece lavoro in palestra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante della Juve soffre di un leggero affaticamento muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire se il polacco potrà essere a disposizione per la sfida con la formazione israeliana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022)inper le condizioni dell’attaccante polacco. Salterà lacontro il? Arekquesta mattina non si è allenato in campo con laalla vigilia del match con il, svolgendo invece lavoro in palestra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante dellasoffre di un leggero affaticamento muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire se il polacco potrà essere a disposizione per la sfida con la formazione israeliana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

