Highlights e gol Crotone-Messina 2-2 5-3 d c r | Coppa Italia Serie C 2022 2023 VIDEO

NewsTuttoC : Crotone-Messina 5-3 d.c.r., gol e highlights della partita - infoitsport : Video gol Inter-Barcellona 1-0, highlights e sintesi partita - chiccheinform : Inter Barcellona Highlights: video sintesi e gol della partita di Champions League | goal da youtube… - napolipiucom : Il Napoli diventa grande, domina con l'Ajax alla Cruijff Arena: highlights e gol #AjaxNapoli #CalcioNapli… - NewsTuttoC : Taranto-Monopoli 1-2, gol e highlights della partita -

L'Inter vince in casa contro il Barcellona per 1 - 0 nella terza giornata della Champions League 2022 - 2023 di calcio: decisivo ildi Calhanoglu nel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto in classifica con sei punti, staccando proprio i blaugrana, che restano fermi ...ILDI RASPADORIMarsiglia - Sporting highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Champions League. I francesi si impongono con il risultato di 4-1 ...Un Napoli irresistibile annichilisce l'Ajax ad Amsterdam: 6-1 in rimonta per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo essere andata sotto 1-0 per la rete di Kudus al 9', si è… Leggi ...