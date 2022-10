Guerra in Ucraina, i filorussi diffondono il video di un treno in movimento. L’analista: “Trasporta un kit della direzione nucleare” – Video (Di martedì 4 ottobre 2022) Un treno in movimento che Trasporta equipaggiamento militare, in particolare, secondo i filorussi, “KamAZ-43269, moduli di combattimento ‘spoke’ equipaggiati con un cannone 2A42 da 30 mm e una ‘mitragliatrice PKT'”. È quanto si vede in un breve Video diffuso dal canale Telegram filorusso Rybar. Si tratterebbe, secondo L’analista basato in Polonia Konrad Muzyka, di un convoglio che Trasporta in realtà “un kit appartenente alla 12esima direzione principale del ministero della Difesa russo” cioè quella “responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, manutenzione trasporto ed emissione alle unità”. L’analista ha commentato via Twitter il Video, sottolineando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Unincheequipaggiamento militare, in particolare, secondo i, “KamAZ-43269, moduli di combattimento ‘spoke’ equipaggiati con un cannone 2A42 da 30 mm e una ‘mitragliatrice PKT'”. È quanto si vede in un brevediffuso dal canale Telegram filorusso Rybar. Si tratterebbe, secondobasato in Polonia Konrad Muzyka, di un convoglio chein realtà “un kit appartenente alla 12esimaprincipale del ministeroDifesa russo” cioè quella “responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, manutenzione trasporto ed emissione alle unità”.ha commentato via Twitter il, sottolineando ...

_Nico_Piro_ : #3ottobre il #PUB tenta di convincere tutti che per aiutare l'Ucraina l'unica strada sia la guerra non la pace. Gr… - il_cappellini : Dop aver ribaltato la realtà sulla guerra in Ucraina e negato la paternità dei massacri di civili, la nostra compag… - Pontifex_it : Ai responsabili politici delle Nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraina, Mattarella 'Dialogo per fermare la spirale della guerra' - - raimond24164092 : @emmarxpol @valy_s Benissimo. Quando ha davanti una controparte che la sovrasta Lei cosa fa? Gli spara addosso o pr… -