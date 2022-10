Energia | Bonelli sfida Meloni | ' Contro i rincari deve tassare gli extraprofitti'

zazoomblog : Energia: Bonelli a Meloni finito tempo proclami si parta da extraprofitti - #Energia: #Bonelli #Meloni #finito - CiccioC_02 : Bonelli espressione del cittadino che si informa, sul tema energia, guardando i numeri e non chiedendosi il perché.… - Agenparl : ENERGIA. #Bonelli (EV): CINGOLANI CHIARISCA SU ESPORTAZIONI DI GAS. L’ITALIA SPENDE 700 MLN PER R ... - - AgenziaVISTA : Caro energia, Bonelli: “Da centrodestra nessuna parola sugli extraprofitti” #energia #bollette - Agenparl : ENERGIA. ALEMANNI (EV): MELONI LAVORI SUBITO A NOMINA COMMISSARIO RINNOVABILI - -

... Angelo. "Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi bisogna costruire una politica che fermi il caroutilizzando al 100% gli ...... Angelo. "Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi bisogna costruire una politica che fermi il caroutilizzando al 100% gli ... Energia: Bonelli a Meloni, ‘finito tempo proclami, si parta da extraprofitti’ Lo afferma il portavoce di Ev e esponente di Avs, Angelo Bonelli. «Da ben prima della campagna elettorale, abbiamo sempre sostenuto che per affrontare questa crisi bisogna costruire una politica che ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Se Giorgia Meloni, così come ha dichiarato, è intenzionata a sostenere ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi sul costo dell energia allora ammetta che ...