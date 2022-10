Champions League: dove vedere in tv le partite di Napoli e Inter (Di martedì 4 ottobre 2022) Ajax e Napoli in campo oggi 4 ottobre alle 21, ad Amsterdam, per il match valido per la terza giornata del Girone A di Champions League. Come vedere la partita? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: in particolare sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). Poetico omaggio dell’Ajax. Il club olandese ha postato sui suoi social un disegno che ritrae, di spalle, Johan Cruijff e Diego Armando Maradona, con le loro rispettive maglie delle due squadre che si affronteranno stasera, seduti su un divano tra le nuvole e davanti al televisore in attesa che cominci la partita. “A legendary matchday” la scritta che accompagna il disegno. A legendary matchday.#UCL #ajanap pic.twitter.com/h4NPEnJUBo — AFC Ajax (@AFCAjax) October 4, 2022 In streaming, il match sarà ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022) Ajax ein campo oggi 4 ottobre alle 21, ad Amsterdam, per il match valido per la terza giornata del Girone A di. Comela partita? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: in particolare sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). Poetico omaggio dell’Ajax. Il club olandese ha postato sui suoi social un disegno che ritrae, di spalle, Johan Cruijff e Diego Armando Maradona, con le loro rispettive maglie delle due squadre che si affronteranno stasera, seduti su un divano tra le nuvole e davanti al televisore in attesa che cominci la partita. “A legendary matchday” la scritta che accompagna il disegno. A legendary matchday.#UCL #ajanap pic.twitter.com/h4NPEnJUBo — AFC Ajax (@AFCAjax) October 4, 2022 In streaming, il match sarà ...

