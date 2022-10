Anziano in fin di vita sposa il compagno | cerimonia in ospedale

Telebari : Anziano in fin di vita sposa il compagno: la cerimonia in ospedale. “Emozione e gioia” - #Bari #Notizie #News -… - il_gi_71 : @venere_dirimmel Io ho fatto passare una donna incinta....lei mi ha ringraziato ma un anziano me ne ha detto di tut… -

Ieri all'hospice San Bartolomeo di Martina Franca (Taranto), centro di cure palliative per malati terminali, si sono uniti in matrimonio con rito civile due uomini, un 73enne da qualche tempo ricoverato nella struttura.