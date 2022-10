Ajax-Napoli | Alvino | “Piango e non mi vergogno” | nuovo soprannome per Lobotka

(Di martedì 4 ottobre 2022) Carloesulta dopo la vittoria delper 6-1 sull’e conia unper: chiamatelo Robotka. La squadra di Spalletti è devastante con l’, partita chiusa già nel primo tempo con una reazione da grandissima squadra al gol incassato dopo 9 minuti da Kudus, che avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque. Ma i campani hanno reagito con una grandissima prestazione. Spalletti a Sky predica calma e cerca di tenere i toni bassi, ma sembra davvero complicato non liberare l’emozione per una squadra che sta facendo incantare tutti, anche chi era molto scettico ad inizio stagione.durante, partita vinta dagli azzurri per 6-1.Robotka: ildi ...

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - fanpage : #AjaxNapoli Che Napoli, che spettacolo, che partita! Gli azzurri dominano dall'inizio alla fine del match e giocan… - sportli26181512 : Ajax-Napoli, Capello: 'Spalletti, che lezione di calcio agli olandesi': Nel video Fabio Capello, Alessandro Costacu… - Natasha12834 : Quando si gioca il secondo set di Ajax-Napoli? -

L'lo ha attaccato uomo su uomo, ilnon ha fatto una piega, ha via via, con calma e classe, superato uomo dopo uomo. In questo momento gioca un calcio non italiano, di un gradino superiore.La vittoria tennistica delalla Cruijff Arena di Amsterdam contro l', che mai aveva subito sei reti in casa in Champions League, ha fatto il giro d'Europa . A più o meno tutte le latitudini, ampio spazio è dedicato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Altra notte da fenomeno con un brivido da infortunio per Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato uno dei trascinatori del super Napoli visto ad Amsterdam contro l’Ajax, capace di segnare 6 gol ai ...