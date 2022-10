Metaverso e fisco | basta applicare le regole vigenti

Leggi su leurispes

(Di lunedì 3 ottobre 2022) La realtà virtuale è in sempre più rapida espansione. In un tale – ormai attuale e non più futuristico – contesto ilconsente alle persone di svolgere, attraverso avatar, attività lavorative o comunque produttive di redditi che, fino ad oggi, erano compiute solamente nella dimensione fisica.: la difficoltà di fissareIl Legislatore, internazionale e nazionale, sta cercando di adeguarsi alle nuove evoluzioni ma, per quanto cerchi di stare al passo, non riesce proprio ad intercettare un fenomeno i cui tempi non sono certo allineati agli iter normativi, ministeriali e burocratici – e intanto sfuggono all’imposizione tutti i redditi generati nella dimensione virtuale. Nelavvengono, del resto, quotidianamente cessioni o locazioni di NFT (Non Fungible Token) regolate da smart contracts. ...