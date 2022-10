Studio Cataldi

E tre corsi da 25 ore,dal Ministero dell'Istruzione, per la progettazione di attività ... Le iscrizioni a visite, laboratori eformativi lunedì 3 ottobre, mentre quelle per ...Per i docenti vi sono dueformativi dedicati a transizione ecologica, biodiversità e nuove ... A questi si aggiungono tre corsi da 25 ore ,dal Ministero dell'Istruzione, per la ... I 5 webinar accreditati e gratuiti nella settimana del 3 ottobre Segui gratuitamente in diretta streaming i webinar formativi accreditati di avvocato360: riserva il tuo posto dal sito oppure guardali in qualsiasi momento provando gratis la nostra Academy. Stare al ...