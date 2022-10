Serie A 2022/2023: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 2 ottobre 2022) Inizia la Serie A 2022/2023 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2022/2023 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 13 rigori, contro 1 solo fischiato contro, e all’Udinese appena 4. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Inizia lae, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più ae chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni:dunque lacostantemente aggiornata deidella stagionediA, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 131 solo fischiato, e all’Udinese appena 4.la, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ...

