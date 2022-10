sportli26181512 : Salernitana, Iervolino: 'Mi aspettavo qualche punto in più': A pochi minuti da Sassuolo-Salernitana, il presidente… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Stiamo sorprendendo, faremo un campionato bello' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Stiamo sorprendendo, faremo un campionato bello' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'Stiamo sorprendendo, faremo un campionato bello' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Iervolino: 'Stiamo sorprendendo, faremo un campionato bello' -

... Gyomber, Capezzi, Motoc,, Pirola. All. Nicola. (agg. Gianmarco Mannara) DIRETTA/ Torino Sassuolo (risultato finale 0 - 1): Alvarez gela i granata nel finale! DIRETTA SASSUOLO...: "Vogliamo giocare a viso aperto su tutti i campi e ci salveremo". Le parole del presidente dellaDaniloha parlato ai microfoni della Rai del campionato in corso e del futuro della. Ecco le parole del presidente del club campano: "Stiamo sorprendendo, vogliamo ...9' I padroni di casa provano a rallentare il ritmo della Salernitana con il solito giropalla, granata molto alti 6' Ora è la Salernitana a rendersi pericolosa: Mazzocchi muove la palla sull'out sinist ...A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Sassuolo e Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato il presidente della squadra campana Danilo Iervolino. Queste le sue dichiarazioni, in cui si ...