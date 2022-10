Russia, il rapper Walkie si suicida per non andare in guerra in Ucraina (Di domenica 2 ottobre 2022) In un videomessaggio Ivan Petunin diceva: «Non sono pronto a uccidere per nessun ideale». Poi si è buttato dalla finestra Leggi su vanityfair (Di domenica 2 ottobre 2022) In un videomessaggio Ivan Petunin diceva: «Non sono pronto a uccidere per nessun ideale». Poi si è buttato dalla finestra

Agenzia_Ansa : Shock in Russia, rapper si suicida per non andare in guerra #ANSA - MediasetTgcom24 : Russia, rapper Walkie si suicida per non andare in guerra in Ucraina: 'Non sono pronto a uccidere' #russia - ValerioMinnella : RT @francofontana43: Rapper russo si toglie la vita: “Non voglio combattere per nessun ideale” Ivan Petunin, 27 anni, si è buttato dall’un… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Russia, rapper Walkie si suicida per non andare in guerra in Ucraina: 'Non sono pronto a uccidere' #russia https://t.… - giomo2 : RT @Open_gol: «Scelgo di rimanere per sempre nella storia, come un uomo che non ha sostenuto ciò che stava accadendo e ha protestato fino a… -