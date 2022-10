Re Carlo: arriva la profezia sulla sua morte (Di domenica 2 ottobre 2022) Notizia shock sulla Royal Family: l’uomo che aveva predetto la morte della Regina Elisabetta ha svelato anche quando morirà Carlo. Da non credere, scopriamo nel dettaglio le sue parole. In questi giorni non si fa altro che parlare dell’uomo che ha predetto la morte della Regina Elisabetta. Proprio questo signore aveva annunciato con qualche mese L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 ottobre 2022) Notizia shockRoyal Family: l’uomo che aveva predetto ladella Regina Elisabetta ha svelato anche quando morirà. Da non credere, scopriamo nel dettaglio le sue parole. In questi giorni non si fa altro che parlare dell’uomo che ha predetto ladella Regina Elisabetta. Proprio questo signore aveva annunciato con qualche mese L'articolo proviene da Leggilo.org.

VanityFairIt : I magnifici quattro nel nuovo ritratto che arriva da Buckingham Palace - balasilvi : @CarloCalenda Ma sì vota anche domani? Ma la smetta che poi arriva lui,bello bello,e ti dice: stai sereno Carlo ?? - carlo_masera : RT @Majakovsk73: #ucraina fronte di lyman: prima geolocalizzazione in città (periferia nord-occidentale, lato di dobryshevo) per le truppe… - carlo_masera : RT @Majakovsk73: #ucraina arriva prima geolocalizzazione ucraina al commisariato di polizia di lyman. Ucraini stanno 'pulendo' città. ancor… - Carlo_sfd : RT @mavakagher: A #Tarvisio non arriva più #Gas dalla Russia. Grazie #draghivileaffarista -