Move-In, come funziona il servizio di Regione Lombardia per i divieti dell’area B a Milano (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Pirellone ha previsto una deroga specifica per chi intende entrare in determinate zone del capoluogo ma non ha il veicolo adatto: grazie a una piccola scatolina nera è possibile accedere liberamente, salvo i limiti generali imposti, fino al raggiungimento della soglia chilometrica annua. Il costo è di 50 euro nei primi dodici mesi e poi 20 nei successivi Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Pirellone ha previsto una deroga specifica per chi intende entrare in determinate zone del capoluogo ma non ha il veicolo adatto: grazie a una piccola scatolina nera è possibile accedere liberamente, salvo i limiti generali imposti, fino al raggiungimento della soglia chilometrica annua. Il costo è di 50 euro nei primi dodici mesi e poi 20 nei successivi

TuttoSuMilano : Move-In, come funziona il servizio di Regione Lombardia per i divieti dell'area B a #Milano - infoitinterno : Move-In, come funziona il servizio di Regione Lombardia per i divieti dell’area B a Milano - get_altText : @jpluimers mappa dei varchi R MILANO AREA B MOVE IN/AREA B Come funziona Move-In (acronimo di Monitoraggio Veicoli… - boxhiu : @matteosalvinimi Lo impallino alle gambe. Cosi vedemo dopo come se move. ???? capito...come se muove, doppio senso.… - infoitinterno : Move-in Milano: come chiedere la deroga per gli accessi in Area B -