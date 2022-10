L’energia altrui ci rende sudditi L’opinione di Paganini 

Leggi su formiche

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il sabotaggio delle condutture di gas Nord Stream 1 e 2 che portano la materia prima in Europa e in particolare in Germania dimostrano che il conflitto in Ucraina è solo una parte della guerra geopolitica che si sta combattendo per l’accesso e il controllo del. Per l’Occidente la responsabilità è della Russia. Per Mosca i responsabili sono in Occidente. Non lo sapremo mai. L’unica certezza è che l’Europa è sempre più succube degli interessi energetici, in particolare di chi attraversocrea dipendenza politica. I prezzi del gas salgono, cittadini e imprese soffrono, ma qualcuno si arricchisce (in Occidente). L’Italia e l’Europa devono trovare fonti proprie di energia per garantirsi autonomia geopolitica e competitività economica. Un progetto europeo comune sembra ancora lontano perché prevale l’interesse ...