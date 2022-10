La sfiducia di Potter | Koulibaly non gioca neppure un minuto con il Chelsea

Leggi su dailynews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Dall’arrivo del nuovo allenatore Kalidounon ha collezionatouncon la maglia delPeriodo di magra a livello calcistico per l’extore del Napoli. Il difensore senegalese è arrivato nella finestra estiva di calciomercato a Londra e con grandi aspettative, ma per ora non sembra aver inciso così tanto. Inizialmente, forse, L'articolo