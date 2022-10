Il gas non arriva, ma per il Corriere il problema è la speculazione (Di domenica 2 ottobre 2022) 00:00 Guerra, soldati russi in ritirata, rapper russo che si ammazza pur di non andare ad uccidere. Molinari sul vento di libertà che arriva dall’Iran e da Mosca. 03:00 Gas, incredibile pezzo di Antonio Polito che spiega come il problema derivi soltanto dalla speculazione e non ci sia un problema di scarsità della materia prima. Peccato che proprio ieri, come notano tutti i giornali, non siano stati consegnati neanche 1 m³ di gas in Italia per problemi con l’Austria. Mentre, sempre ieri, il Sole 24 ore scrive che le piccole e medie imprese non hanno contratti per il gas. 06:12 Oggi il pezzo che dovete leggere è quello del professor Franco Battaglia sulla Verità che ci spiega come il risparmio energetico sia una baggianata, contro la nostra civiltà. 07:35 Politica, la Meloni ieri fa la sua prima uscita alla Coldiretti e ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 ottobre 2022) 00:00 Guerra, soldati russi in ritirata, rapper russo che si ammazza pur di non andare ad uccidere. Molinari sul vento di libertà chedall’Iran e da Mosca. 03:00 Gas, incredibile pezzo di Antonio Polito che spiega come ilderivi soltanto dallae non ci sia undi scarsità della materia prima. Peccato che proprio ieri, come notano tutti i giornali, non siano stati consegnati neanche 1 m³ di gas in Italia per problemi con l’Austria. Mentre, sempre ieri, il Sole 24 ore scrive che le piccole e medie imprese non hanno contratti per il gas. 06:12 Oggi il pezzo che dovete leggere è quello del professor Franco Battaglia sulla Verità che ci spiega come il risparmio energetico sia una baggianata, contro la nostra civiltà. 07:35 Politica, la Meloni ieri fa la sua prima uscita alla Coldiretti e ...

GuidoDeMartini : ???? PER LA GERMANIA, PRIMA VIENE LA GERMANIA ???? La Germania sceglie di fare da sola. E la Commissione Ue si adegua,… - fattoquotidiano : Alla fine, come previsto, l’accordo sul tetto europeo al prezzo del gas non c’è, neanche nell’innovativa variante “… - fattoquotidiano : Per il Piano nel 2022 spenderemo 20 miliardi anziché 30, il “price cap” sul gas non c’è. Invece c’è la recessione - budtrinity84 : @barbarab1974 Vai a vivere dal bastardo criminale #putinmerda lui di gas ne ha in abbondanza, gli servono anche med… - Lulic71bis : RT @Lorenzo62752880: Tutti quelli del PD per cui il tetto al prezzo del gas non veniva approvato per colpa dell'Ungheria di Orban ora che d… -